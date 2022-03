Bundesliga - Felix Magath nouvel entraîneur du Hertha Berlin

(Belga) Felix Magath est le nouvel entraîneur du Hertha Berlin, qui avait annoncé le licenciement de Tayfun Korkut plus tôt dimanche, a annoncé le club allemand où évolue Dedryck Boyata.

Magath, 68 ans, a signé un contrat jusqu'au terme de la saison. Il a notamment dirigé Stuttgart (2001-2004), le Bayern Munich (2004-2007), Wolfsburg (2007-2009) ou encore Schalke 04 (2009-2011). Il était libre depuis son départ du club chinois de Shandong Taishan en décembre 2017. Le Hertha Berlin occupe la 17e et avant-dernière place en Bundesliga avec 23 points, soit le même total que Stuttgart, 16e et barragiste. Le club de la capitale allemande compte deux points de retard sur l'Arminia Bielefeld, 15e et premier non-relégable. (Belga)