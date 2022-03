Chelsea n'a plus accès à son argent: l'entraîneur se dit prêt à conduire ses joueurs à Lille

Chelsea se prépare à affronter Lille en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une rencontre prévue mercredi et qui inquiète à Londres, alors que la crise ukrainienne provoque de gros remous. Le propriétaire du club étant russe, les comptes ont été gelés et aucune carte de banque ne peut actuellement être utilisée. Certains avançaient notamment le fait que le plein du bus ne pouvait pas être réalisé.

Alors comment se rendre à Lille ? L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a plusieurs idées en tête: "De ce que je sais, on pourra prendre l’avion. Donc on peut y aller en avion et revenir en avion. Dans le pire des cas, on ira en train. Sinon, on prendra le bus. Et s’il le faut, je conduirai moi-même un minibus", a lancé l'Allemand en conférence de presse. "Honnêtement, je vais le faire. Vous pouvez reprendre mes mots, je vais tout faire pour y arriver. Je ne sais pas si je sais rouler à gauche. Surtout qu’en France il va falloir repasser à droite, mais à ce stade, il faut faire confiance à l’entraîneur", a-t-il poursuivi.

Qui aurait cru entendre quelque chose comme ça dans un club de cette envergure ?