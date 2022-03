Acclamé par 70.000 personnes, ce joueur ukrainien fond en larmes après son but (vidéo)

Andriy Yarmolenko est devenu l'un des héros de West Ham ces dernières semaines. D'origine ukrainienne, il a reçu une vague de soutien, au club et en dehors, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Une émotion palpable et devenue incontrôlable, hier soir, contre Aston Villa.

Yarmolenko a en effet inscrit le premier but des siens, qui se sont imposés 2-1 face aux Villains. Les fans n'ont pas manqué d'acclamer le joueur, immédiatement rejoint par tous ses équipiers. Mains vers le ciel, l'Ukrainien a alors fondu en larmes, recevant la même ovation une fois la rencontre terminée. "C'était tellement émouvant pour moi à cause de la situation dans mon pays. C’est tellement difficile actuellement de penser au football parce que, chaque jour, l’armée russe tue des Ukrainiens", a-t-il déclaré après le match à l'AFP. "Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je veux juste dire merci à mes coéquipiers qui m’ont soutenu tout le temps, tous les jours, aux supporters de West Ham, qui me soutiennent aussi, moi et le peuple ukrainien, et aussi au peuple britannique, parce qu’on ressent votre soutien. Merci, vraiment".

Le moment le plus émouvant du weekend.