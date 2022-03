Luis Suarez prend la défense de Messi et Neymar, sifflés par les fans du PSG (photo)

Lionel Messi, Neymar et tous les joueurs du PSG, à l'exception de Nuno Mendes et de Kylian Mbappé, ont vécu un moment difficile dimanche. Malgré la victoire face à Bordeaux, les joueurs ont été hués par les supporters, furieux après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions.

Les sifflets vers Messi et Neymar ne plaisent pas à de nombreux anciens joueurs. Gary Lineker, notamment, avait regretté de telles actions. Mais Luis Suarez est allé plus loin en partageant une vieille photo de lui en compagnie de Messi et Neymar, leur apportant son soutien. "Comme toujours, le football a la mémoire courte. Je suis toujours avec vous. Je vous aime", a écrit l'Uruguayen sur Instagram, rejoint dans la foulée par Cesc Fabregas, qui a fait le même constat.