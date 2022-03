La Gantoise engage Tom Vandenbulcke comme responsable de la communication

(Belga) Tom Vandenbulcke, ancien journaliste de la VRT, est le nouveau responsable de la communication de La Gantoise, a annoncé lundi le club de Jupiler Pro League.

Vandenbulcke a notamment été l'une des voix de Sporza sur Radio 1, présentant l'émission "De Tribune". Plus jeune, comme footballeur, il avait joué un an au sein des juniors UEFA de La Gantoise. L'actuel directeur de la communication Patrick Lips reste lié au club en tant que conseilleur commercial et pour des missions spécifiques de communication et de commerce. Le mois passé, La Gantoise avait annoncé son intention d'optimiser sa communication. (Belga)