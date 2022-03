"Léo FDP", "Achetez-vous des couilles": les fans du PSG taguent le stade et le centre d'entraînement (photo)

Le PSG continue à sombrer un peu plus dans la crise. La tension est à son comble entre les supporters, la direction et les joueurs, la faute à une élimination précoce en Ligue des Champions, qui énerve grandement les fans. Ces derniers se sont manifestés dimanche dans le Parc des Princes, huant leurs stars et demandant la démission du président, Nasser al-Khelaïfi.

L'Equipe et RMC Sport révèlent que d'autres actions sont prévues. L'une d'entre elles a déjà éte menée, avec une série de tags inscrits sur les enceintes du stade et du centre d'entraînement. "Leonardo dégage", "Léo FDP", "Nasser NTM", "Soyez digne", "Achetez-vous des couilles", "Vous nous faites honte", "Paris c'est nous, "Ça va peter", "Où est votre fierté dans ce projet FDP" étaient notamment inscrits, sur des murs ou des barrières.

L'ambiance est de plus en plus électrique.