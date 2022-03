Les Belges à l'étranger - Batshuayi et Besiktas s'inclinent à Galatasaray, Chadli et Basaksehir aussi battus

(Belga) Le choc historique entre Galatasaray et Besiktas, les deux ennemis stambouliotes, est tombé dans l'escarcelle du Gala (2-1), lundi lors de la 29e journée de Süper Lig turque. Monté au jeu à la 39e minute pour Besiktas alors que le score était déjà de 2-0, Michy Batshuayi n'a pas pu inverser la tendance.

Rapidement mené 2-0 après un doublé de l'international turc Kerem Akturkoglu (22e, 32e), l'entraîneur de Besiktas, visiblement mécontent du rendement de son équipe, a décidé d'effectuer deux changements avant même le repos en injectant Batshuayi et le Canadien Cyle Larin (39e). L'équipe du Diable Rouge a ensuite dominé le second acte avec 67% de possession de balle mais a dû attendre la 85e minute, et un goal de Ridvan Yilmaz, pour réduire l'écart. Malgré une fin de match tendue, Besiktas n'a pas pu recoller, laissant passer l'occasion de faire une très belle opération au classement après le revers de Basaksehir en début de journée. En effet, Besiktas reste 8e avec 45 points mais aurait pu grimper à la 4e place en cas de succès. Pour Galatasaray, 11e avec 38 points, ce succès de prestige ne suffira peut-être pas à sauver une saison bien compliquée. Plus tôt dans la journée, Nacer Chadli et Basaksehir se sont inclinés à domicile 0-1 devant Antalyaspor. Le Diable Rouge a disputé toute la partie. La formation stambouliote, en lice pour une place européenne la saison prochaine, a encaissé le seul but de la partie à la 20e minute signé Haji Wright. Au classement, Basaksehir a toutefois conservé sa 4e place, synonyme de qualification européenne, alors qu'Antalyaspor est 12e. Trabzonspor est largement en tête avec 70 points, 15 longueurs devant Konyaspor. (Belga)