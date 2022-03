Un coup d'éclat est nécessaire: notre consultant Frédéric Gounongbe mise sur CR7

Suite et fin des 8èmes de finale-retour de la Ligue des Champions. La semaine dernière, aucun Diable Rouge n’a manqué l’opportunité de valider sa présence en ¼ de finale. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Divock Origi et Kevin De Bruyne seront-ils rejoints cette semaine par Romelu Lukaku, Jan Vertonghen ou encore Yannick Carrasco ? Vu les scores serrés des matches-aller et le scénario palpitant vécu lors des premiers huitièmes de finale, nul doute que cette semaine vaudra la peine d’être partagée en compagnie de toute l’équipe RTL Sport !

Il est très difficile de dégager un favori de cette rencontre entre Manchester United et l’Atletico Madrid. Toutefois, je donne un léger avantage à l’équipe qui possède Cristiano Ronaldo, si je puis dire ainsi. A l’aller, l’Atletico a gaspillé certaines occasions. Cela devrait lui laisser quelques regrets au terme de la rencontre de ce soir. En ce qui concerne CR7, je pense que nous avons épuisé tous les qualificatifs le concernant. Il y a eu beaucoup de polémiques suite à son absence lors du derby de Manchester, son départ au Portugal, la simulation d’une éventuelle blessure… Mais derrière, il y a eu la réaction d’un joueur hors du commun. Apparemment, il aurait effectué un entraînement très intense jeudi, puis, il y a eu sa brillante prestation face à Tottenham avec trois buts inscrits. C’est lorsqu’il est piqué, c’est lorsqu’il est critiqué, que Cristiano réagit. Son esprit de compétitivité est poussé au maximum et c’est là qu’il répond… Il m’a fait penser à cette prestation qu’il avait réalisée en Ligue des Champions avec la Juventus face à l’Atletico justement… Très critiqué à l’aller, voire moqué par les supporters espagnols, il claque un triplé au retour, et la Juventus se qualifie. Il est peut être sur le déclin, vu son âge, mais son esprit de compétition lui permet de faire ses coups d’éclats. On va très certainement le retrouver en verve ce mardi soir face à l’Atletico, l’une de ses victimes préférées. Ce week-end, contre Tottenham, il a également été très impressionnant dans ses replacements, ses replis défensifs… il est toujours là ! Il sera en tout cas très surveillé. Un fameux duel en perspective.