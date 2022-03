L’avis de notre journaliste Emiliano Bonfigli sur la Juventus : « Avec Vlahovic, c’est désormais une autre Juventus ».

Suite et fin des 8èmes de finale-retour de la Ligue des Champions. La semaine dernière, aucun Diable Rouge n’a manqué l’opportunité de valider sa présence en ¼ de finale. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Divock Origi et Kevin De Bruyne seront-ils rejoints cette semaine par Romelu Lukaku, Jan Vertonghen ou encore Yannick Carrasco ? Vu les scores serrés des matches-aller et le scénario palpitant vécu lors des premiers huitièmes de finale, nul doute que cette semaine vaudra la peine d’être partagée en compagnie de toute l’équipe RTL Sport !

En Italie, c’est le transfert le plus coûteux d’un mercato d’hiver : 80 millions d’euros bonus compris. Mais aujourd’hui, à Turin, personne ne regrette cet investissement. Depuis son arrivé, il a changé l’état d’esprit de la Juventus : il communique à ses équipiers sa motivation, son esprit combatif, et ses équipiers se sentent plus forts.

Tout n’est pas encore parfait chez les Bianconeri. Le jeu n’est pas exceptionnel et Allegri reste un coach pragmatique avant tout, qui préférera la victoire à l’esthétisme. Toutefois, l’apport de Vlahovic lui apporte de la qualité en attaque, ce qui faisait défaut à la Juventus durant la première partie de saison, avec le départ précipité de CR7.

Les statistiques plaident pour Vlahovic et la Juventus : une série de 15 matchs sans défaite en Serie A italienne pour la Juventus, alors que Vlahovic a déjà inscrit quatre buts depuis son arrivée. Celui face à Villareal est un bijou d’opportunisme et de sens du but. Ce mercredi soir, tout reste possible, que ce soit pour les Italiens ou pour les Espagnols, vainqueurs, ne l’oublions pas, de la Ligue Europa la saison passée.

Mais la pression est clairement sur les épaules des joueurs de la Juventus. Ils restent sur deux éliminations consécutives en huitièmes de finale de Ligue des Champions (face à Lyon, puis Porto). Une troisième signifierait, a priori, que les Bianconeri n’auraient plus que la Coupe d’Italie pour remporter un trophée. Aussi tôt dans la saison (mi-mars), ce serait tout simplement indigne de l’histoire du club.