Manchester United-Atlético Madrid EN DIRECT: les deux équipes alignent leurs stars

Les compositions

Manchester United: De Gea, Maguire, Varane, Alex Telles, Dalot, Sancho, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Elanga, Ronaldo

Atlético Madrid: Oblak, Renan Lodi, Reinildo, Savic, Giménez, Llorente, Herrera, De Paul, Koke, Joao Felix, Griezmann

L'avant match

Le suspense reste entier avant les huitièmes de finale retour de Ligue des champions mardi (21h00) à Old Trafford, où Manchester United et Cristiano Ronaldo reçoivent l'Atlético Madrid (1-1 à l'aller), et à Amsterdam, où l'Ajax de Sébastien Haller accueille Benfica (2-2 à l'aller).



L'abandon récent de la règle du "but à l'extérieur" en cas d'égalité sur les deux matches pimente encore un peu plus la soirée européenne, en Angleterre comme aux Pays-Bas: en cas de nul à l'aller, il faut gagner au match retour, ou en passer par la prolongation ! Manchester United, deux ans sans quarts Dans son stade, Manchester United n'aura pour seul avantage au coup d'envoi que le soutien de ses supporters, eux qui n'ont plus goûté aux joies d'un 8e de finale à domicile depuis 2018-2019, un soir de défaite 2-0 contre le Paris SG. Les Red Devils s'étaient rattrapés 3-1 au retour et ce score suffirait encore à leur bonheur, mardi dans le "Théâtre des rêves", puisqu'il leur permettrait de rejoindre Liverpool, Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid dans le cercle fermé des qualifiés.

Cristiano Ronaldo, du haut de ses 37 ans, y gagnerait l'opportunité de disputer un 23e quart de finale de Ligue des champions, en avril, égalant le record que détient actuellement Lionel Messi, éliminé avec le PSG. Le vétéran portugais a montré samedi qu'il restait redoutable avec un triplé retentissant contre Tottenham (3-2) en championnat. Haller à la poursuite de Lewandowski A Amsterdam, le serial-buteur s'appeller Sébastien Haller. L'attaquant franco-ivoirien de l'Ajax fait trembler les filets en Eredivisie (19 buts en 23 matches) comme en Coupe d'Europe, avec 11 buts en sept rencontres cette saison.

A l'aller à Lisbonne, l'avant-centre de 27 ans avait provoqué l'égalisation à 1-1 de Benfica en marquant contre son camp, avant de se rattraper en inscrivant le deuxième but des Néerlandais trois minutes plus tard. A son objectif collectif - la qualification en quarts de finale, ce que les Ajacides recherchent depuis 2018-2019 - s'ajoute une quête personnelle pour l'ancien buteur de West Ham: rejoindre voire dépasser l'actuel meilleur buteur de la Ligue des champions, Robert Lewandowski, qui a porté son total à 12 la semaine dernière avec son triplé contre les Autrichiens de Salzbourg (7-1).