BNXT League - Liège enchaîne une deuxième victoire de suite en s'imposant face à Den Helder

Après s'être imposé face à Leeuwarden (89-80) la semaine dernière, Liège a enchaîné un deuxième succès de suite dans cette phase croisée. D'entrée de jeu, les Liégeois ont pris les choses en main (21-14), s'appuyant sur un excellent Ioann Iarochevitch (20 points et 4 rebonds). Si Ben Kovac (28 points) tentait de lui répondre, les locaux pouvaient profiter d'un bon Maxime Depuydt (18 points et 8 rebonds) pour largement virer en tête à la pause (43-32). Au retour des vestiaires, la domination liégeoise au rebond (44 prises dont 16 offensives) leur permettait de conserver leur avance (65-52) pour finalement filer vers une deuxième victoire consécutive (85-72). Au classement, l'Elite Silver est toujours dominé par le Spirou de Charleroi avec 16 points. Suivent Leeuwarden (16), Limburg United (15), Yoast United (15), Weert (15), Alost (14), Liège (14), Den Helder (14), Amsterdam (13), le Brussels (12) et La Haye (10). (Belga)