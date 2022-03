Ligue des Champions - Le capitaine de l'Ajax Dusan Tadic après l'élimination : "je n'ai pas de mots"

(Belga) Dusan Tadic, capitaine des Ajacides, est apparu sonné après l'élimination de l'Ajax dans la foulée d'une défaite 0-1 contre Benfica en huitièmes de finale de Ligue des Champions, mardi soir à la Johan Cruyff Arena. "C'est vraiment très compliqué, je n'ai pas de mots", a lancé le milieu offensif serbe dans une réaction flash à l'issue du match.

L'Ajax a globalement dominé le match avec 66 pour cent de possession de balle et 16 tirs mais n'en a cadré que deux et a été victime du réalisme de Benfica, à qui un seul tir cadré a suffi. "Nous ne méritions pas vraiment de perdre, c'est incroyable. Benfica a joué le contre et nous savions que cela allait se passer comme ça. Mais ils ont marqué et pas nous", a analysé Tadic, qui n'a pas voulu critiquer son gardien André Onana, dont la sortie peu autoritaire a profité à Darwin Nunez sur le goal portugais à la 77e. "Ce n'est la faute de personne."