NBA: Kyrie Irving plante 60 points à Orlando, Miami et Phoenix assurent

(Belga) 24 heures après Karl-Anthony Towns (Minnesota), le joueur des Brooklyn Nets s'est également offert un match à 60 points lors de la victoire 108-150 des Nets à Orlando mardi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Après les 53 points de Kevin Durant dans le derby new-yorkais contre les Knicks dimanche dernier, c'était au tour de Kyrie Irving de sortir le grand jeu face à une équipe d'Orlando qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison régulière. Le meneur a planté 60 points, égalant le record de la saison établi par Karl-Anthony Towns la veille, en ajoutant 6 rebonds, 4 assists et 4 interceptions. Malgré ce succès, Brooklyn reste calé à la 8e place de la conférence Est, synonyme de barrage pour les playoffs. Une conférence Est dont la première place est toujours occupée par Miami qui a dû batailler pour venir à bout de Detroit (105-98) avec notamment 29 points de Tyler Herro en sortie de banc. À l'instar de Miami, Phoenix, déjà qualifié pour les playoffs, a consolidé sa première place de la conférence Ouest avec un succès 115-131 sur le parquet de la Nouvelle-Orléans. Devin Booker a été le meilleur artificier des Suns avec 27 points. Derrière les Suns, Memphis a repris la deuxième place de l'Ouest aux Golden State Warriors. Les Grizzlies, pourtant privés de leur meneur star Ja Morant, n'ont pas tremblé sur le terrain d'Indiana (102-135) avec 21 points de Desmond Bane et 19 unités de Jaren Jackson Junior. (Belga)