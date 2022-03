Cristiano Ronaldo ne remportera pas de trophée cette saison, une première depuis 12 ans

Mercredi soir, l'Atlético Madrid a piégé Manchester United. Sur le terrain des Mancuniens, les Madrilènes ont tenu une défense impénétrable aux attaques adverses et se sont offert la victoire sur le plus petit écart (0-1).

Cette victoire qualifie l'Atletico pour les quarts de finale et élimine Manchester United qui se retrouve éliminé de toutes les compétitions cette saison. Avec 20 points de moins que le leader et rival Manchester City en championnat, les Red Devils ne peuvent plus non plus espérer d'un premier titre depuis 2013.

Une situation inédite pour Cristiano Ronaldo qui a toujours remporté au moins un trophée en club depuis 2010, l'année de son arrivée au Real Madrid. Le Real avait terminé derrière le Barça en championnat, éliminé par Lyon en Ligue des Champions et par le petit club d'Alcorcon en Coupe.

Son retour à Manchester marque donc la fin d'une série prolifique de 12 ans à accumuler des trophées sans discontinuer.

La saison 2009-2010 est d'ailleurs la seule exception à une série qui commence en 2005 pour le natif de Madère.

Bien cadenassé par les défenseurs espagnol qui ne le connaissent que trop bien après son passage au Real Madrid, CR7 n'a pas réussi à cadrer un seul tir lors de la rencontre d'hier. Ce n'est que la 3e fois de sa carrière que cela arrive au quintuple Ballon d'Or et c'est la première fois depuis 2011 et un match contre le FC Barcelone.