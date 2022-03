Ski alpin: l'Américaine Shiffrin gagne la descente de Courchevel et augmente son avance au général

L'Américaine Mikaela Shiffrin a créé la surprise en remportant la descente des finales de la Coupe du monde de ski alpin mercredi à Courchevel, lui permettant d'augmenter son avance en tête du classement général sur la Slovaque Petra Vlhova.

Pour sa 74e victoire en Coupe du monde, Shiffrin a devancé l'Autrichienne Christine Scheyer et la Suissesse Johanna Hälen, 2e ex aequo à 10/100.

Douzième de la course, l'Italienne Sofia Goggia a gagné le classement de la descente.

La plus rapide mercredi, Mikaela Shiffrin a fait un grand pas vers la victoire au classement général, qu'elle mène désormais 156 points devant la Slovaque Petra Vlhova, 16e mercredi, avant les trois dernières courses de l'hiver cette semaine (la victoire vaut 100 points).

C'est la 3e victoire de la carrière de Shiffrin en descente, qui relève la tête et fonce vers le gros globe un mois après ses Jeux olympiques ratés (zéro médaille et trois sorties de piste en six courses). Elle a été enlacée et félicitée dans l'aire d'arrivée par son compagnon Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur du petit globe de descente quelques minutes plus tôt.

Le petit globe de descente féminin est donc revenu à Sofia Goggia, la fantasque Bergamasque de 29 ans étant sacrée meilleure descendeuse du monde pour la 3e fois (après 2018 et 2021), après avoir failli tout perdre cet hiver avec une lourde chute et une entorse au genou gauche le 23 janvier.

Goggia, championne olympique en 2018, avait alors pris tous les risques, faisant le pari d'une guérison express pour arracher la médaille d'argent des Jeux olympiques de Pékin en février.

Elle a ensuite serré les dents pour terminer la saison, où elle aura gagné quatre descentes et deux super-G. Avant sa blessure, cette skieuse charismatique à l'engagement unique semblait capable de se battre pour le classement général de la Coupe du monde.

La Française Romane Miradoli, seule Bleue engagée, a pris la 8e place mercredi à 38/100.