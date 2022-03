Juventus-Villarreal EN DIRECT: les compos sont connues, la Juventus compte sur son atout serbe Vlahovic

Dernière soirée des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La Juventus et Villarreal vont tenter de se départager tandis que Chelsea va essayer de finir le boulot contre Lille. Le match de la Juventus est à suivre en direct sur Club RTL (dès 20h10) et un grand résumé vous attend en fin de soirée pour ne rien rater du match de Chelsea.

Avant match

Les compositions des deux équipes sont connues.

Villarreal : Rulli, Aurier, Albiol, Torres, Estupinan, Pino, Capoue, Parejo, Trogeros, Lo Celso et Danjuma

Juventus : Szczensny, De Sciglio, De Light, Danilo, Rugani, Arthur, Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Vlahovic et Morata

La Juventus doit avoir "l'ambition" de viser la finale de Ligue des champions, a assuré son entraîneur Massimiliano Allegri, qui était sur le banc lors de deux dernières finales jouées par les Bianconeri (2015 et 2017), mardi à la veille du huitième de finale retour contre Villarreal.

Son homologue espagnol Unai Emery estime que son équipe fera tout pour montrer "qu'elle mérite sa place", après le nul de l'aller (1-1).

Hier, les deux hommes se sont exprimés en conférences de presse. Voici les morceaux les plus intéressants.

"Moment décisif"

Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus: "On est dans un bon moment, au moment décisif de la saison. En mars se décident beaucoup de choses pour le championnat, la Ligue des champions, la Coupe d'Italie... Mars, c'est le moment de s'amuser, mais le ballon devient plus petit et plus lourd. Demain, c'est une finale à jouer à la maison. Vu que les buts marqués à l'extérieur ne comptent plus double, il devra y avoir un vainqueur, que ce soit au bout de 90 minutes, 120 ou des tirs au but. La Juventus en finale ? Je ne sais pas si cette équipe a les qualités pour y arriver. Mais elle doit avoir l'ambition d'y aller. Il faut toujours avoir l'objectif maximum en tête. Si on est bons, si on a de la chance..."

Lo Celso, milieu argentin de Villarreal: "Nous savons que ces matches se jouent sur les détails. Il faudra jouer avec beaucoup de tranquillité et de patience. Il faudra de la personnalité. La Juve est une grande équipe mais on a gagné le respect en remportant la Ligue Europa."

Juventus "granitique"

Manuel Locatelli, milieu de la Juventus: "Une des clés sera notre attitude. Il faut rester affamés et faire un match intelligent."

Massimiliano Allegri: "On est devenu un groupe granitique (quinze matches sans défaite en Serie A, ndlr), mais on n'a encore rien fait. Faisons un pas à la fois. L'équipe est en train de trouver un équilibre important, il faut surtout le maintenir. Le match Real-PSG (3-1) enseigne une chose: que la gestion d'un match peut t'échapper en un instant. Il faut savoir réagir à l'imprévu."

Unai Emery, entraîneur de Villarreal: "On sait ce que représente la Juventus. A l'aller, nous avons pu revenir mais ils restent favoris. Mais nous voulons être protagonistes de ce match et montrer que nous méritons notre place."

Villarreal "expert"

Unai Emery: "Ca va être un match différent de l'aller. L'une de nos armes va être la défense, nous devons défendre très serrés, et une partie du jeu défensif sera de tenir le ballon pour éviter qu'ils ne le fassent."

Massimiliano Allegri: "Villarreal est une équipe experte avec un grand entraîneur, qui a gagné plusieurs Ligue Europa, une équipe très physique. A l'aller, quand ils semblaient être sortis du match, on a commis une erreur et ils sont revenus. Il faut faire un match sérieux et avoir un grand respect pour l'adversaire, être présomptueux ne t'amène nulle part."