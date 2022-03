Ligue des Champions de basket - Ostende s'impose avec la manière face à Malaga

(Belga) Grâce aux 35 points de Levi Randolph, Ostende s'est largement imposé face aux Espagnols de Malaga (86-68) mercredi soir pour le compte de la 3e journée du 2e tour de la Ligue des Champions de basket.

D'entrée de jeu, les Côtiers imposaient leur rythme pour prendre les commandes dans le sillage d'un excellent Levi Randolph (25-17). Mais les Espagnols réagissaient dans la foulée, sous l'impulsion de Francis Alonso (24 points) pour revenir au contact à la pause (39-38). Au retour des vestiaires, les deux équipes faisaient jeu égal (20-18) avant le coup d'accélérateur des Côtiers. L'ailier américain Levi Randolph (35 points dont 5 paniers à 3 points) était intenable et permettait aux joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, de prendre le large pour filer vers une victoire aisée (86-68). Le classement de groupe K est toujours dominé par Malaga avec 2 victoires et 2 défaites. Suivent les Roumains de Cluj (2-1) et Ostende (1-2). Les Ostendais joueront leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mardi prochain, à domicile, face à Cluj. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Dans le groupe d'Ostende, les Ukrainiens de Prometey ont décidé de se retirer de la compétition après le début de la guerre dans leur pays. (Belga)