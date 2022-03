Bleus: le Mondial approche, les places sont chères

Didier Deschamps remonte en scène jeudi (14h) pour livrer sa première liste de l'année, entre consolidation de son groupe pour le Mondial-2022 et tentation de découvrir ou relancer des joueurs durant les deux matches amicaux de mars.

Le sélectionneur des champions du monde est attendu dans l'auditorium de la Fédération française de football, à Paris, où il dévoilera l'identité des Bleus retenus pour la réception de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars, respectivement à Marseille et Lille.

La tournée dans l'Hexagone représente le seul stage sans match officiel avant la Coupe du monde au Qatar, où la France défendra son titre à partir de novembre. Entre-temps, les deux rassemblements de juin et septembre seront dédiés à la Ligue des nations.

Deschamps en profitera-t-il pour ouvrir la porte à des nouveaux venus ou à des internationaux perdus de vue?

L'ailier gauche Ousmane Dembélé (27 sélections) fait partie des candidats sérieux à un retour, neuf mois après sa blessure à un genou contre la Hongrie à l'Euro. Au Barça, le dribbleur a reconquis les coeurs après s'être vu indiquer la sortie cet hiver, à force de persévérance et d'efficacité.

L'ancien joueur de Rennes et Dortmund, souvent blessé, a retrouvé sa place et son statut chez les Catalans, à qui il a offert deux passes décisives dimanche contre Osasuna (4-0).

- Nkunku postule -

Autre "Espagnol" éloigné des Bleus, l'arrière gauche du Real Madrid Ferland Mendy devra encore attendre avant d'enrichir son CV international, bloqué à sept sélections depuis octobre 2020. Appelé en mars 2021, mais cantonné au banc, l'ancien Havrais et Lyonnais est sur le flanc à cause d'une blessure à la jambe gauche.

Son partenaire madrilène Karim Benzema, sorti blessé lundi contre Majorque, tiendra a priori sa place chez les Bleus, comme ses complices d'attaque Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Dans ce secteur ultra concurrentiel, le sélectionneur a l'embarras du choix concernant les doublures.

Présents au dernier stage en novembre, Moussa Diaby (Leverkusen) à gauche et Wissam Ben Yedder (Monaco) dans l'axe espèrent conserver leur place. Mais d'autres toquent à la porte, à l'instar de l'international Espoirs Amine Gouiri, en vue à Nice, et du polyvalent Christopher Nkunku, étincelant à Leipzig.

Deschamps a plusieurs fois présenté ce dernier comme un "candidat sérieux" pour les Bleus, sans jamais le convoquer jusqu'à présent. L'attaquant de 24 ans, capable de jouer milieu offensif, en pointe ou sur les côtés, fait tout pour y parvenir avec son club.

Avec 26 buts toute compétitions confondues, le joueur formé au Paris SG est actuellement le deuxième meilleur buteur français en Europe, derrière Benzema (32 buts) et à égalité avec Mbappé, en plus d'avoir cumulé un paquet de passes décisives et de penaltys provoqués.

- Embouteillage dans l'axe -

L'inoxydable Olivier Giroud, plus appelé depuis l'Euro, part de loin mais il s'accroche, comme toujours. Titulaire à l'AC Milan, l'avant-centre de 35 ans brille dans les grands rendez-vous: un doublé dans le derby contre l'Inter (2-1) début février et un but capital dans la course au scudetto à Naples (1-0) il y a dix jours.

Au milieu de terrain, où Thomas Lemar est forfait, le retour attendu de Paul Pogba (blessé en novembre) devrait faire une victime parmi Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni et Jordan Veretout.

En défense centrale, le vice-capitaine Raphaël Varane va aussi récupérer sa place et plusieurs peuvent s'inquiéter. Clément Lenglet joue peu à Barcelone, Dayot Upamecano traverse une mauvaise passe au Bayern Munich et Kurt Zouma, titulaire à West Ham, traîne comme un boulet la diffusion en février d'une vidéo où il maltraitait son chat.

Enfin, une incertitude demeure concernant le poste de troisième gardien, derrière Hugo Lloris et Mike Maignan. Le temps de jeu d'Alphonse Areola est très limité à West Ham et Benoît Costil revient tout juste d'une blessure qui l'a éloignée des terrains depuis deux mois.

Une opportunité pour Steve Mandanda? Les deux derniers rassemblements se sont tenus sans le gardien de l'OM, devenu remplaçant à 36 ans. La venue des Bleus chez lui à Marseille doit le démanger...