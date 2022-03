Diables Rouges - Roberto Martinez dévoile vendredi une sélection inédite pour l'Irlande et le Burkina Faso

(Belga) Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, va dévoiler vendredi au Centre national du football à Tubize sa sélection pour les matches amicaux en Irlande (26 mars) et contre le Burkina Faso (29 mars). Une sélection qui sera inédite car le Catalan avait déjà annoncé qu'il ferait souffler les joueurs comptant plus de 50 caps.

Désireux de donner du repos à ses cadres, Roberto Martinez veut aussi profiter de cette fenêtre internationale pour donner un plus grand rôle à des jeunes ou des joueurs moins utilisés en vue du Mondial 2022, prévu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Pour affronter l'Irlande le 26 mars à Dublin et le Burkina Faso le 29 mars à Anderlecht, le Catalan ne devrait donc pas faire appel aux Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens ou encore Yannick Carrasco. Ces différentes absences devraient permettre à des joueurs tels que Thorgan Hazard, Youri Tielemans ou encore Hans Vanaken d'avoir un rôle plus important. Martinez devrait également en profiter voir ou revoir certains jeunes comme Arthur Theate, Wout Faes, Alexis Saelemaekers ou encore Charles De Ketelaere. Pour ces deux matches amicaux, certains jeunes candidats à une première sélection espèreront être appelés à l'image d'Aster Vranckx (Wolfsburg), Orel Mangala (Stuttgart) ou encore Amadou Onana (Lille). D'autres espèreront faire leur retour comme Yari Verschaeren (Anderlecht), Sebastiaan Bornauw ou Dodi Lukebakio (Wolfsburg). En dehors des jeunes, d'autres joueurs plus expérimentés peuvent aussi compter sur cette sélection inédite pour faire leur retour à l'image d'Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), Brandon Mechele (Club de Bruges) ou encore Adnan Januzaj (Real Sociedad). Roberto Martinez pourrait aussi sortir quelques surprises de son chapeau comme Siebe Van der Heyden (Union Saint-Gilloise) ou Nikola Storm (Malines) qui figuraient dans la présélection. (Belga)