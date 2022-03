Des fans en colère abordent un joueur du PSG après l'entraînement (vidéo)

Layvin Kurzawa est victime de la défaite du PSG face au Real Madrid. Le défenseur, qui n'était même pas sur la feuille de match mercredi passé, a été pris à partie par une série de supporters en quittant le centre d'entraînement du club hier.

Sur une vidéo, on voit un groupe le suivre et s'en prendre au joueur alors qu'il est à l'arrêt dans son véhicule. Le Français s'énerve et se fait menacer par l'auteur de la vidéo. "Tu restes tranquille", lui lance-t-il notamment.