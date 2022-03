Ils valent près d'un milliard d'euros: le propriétaire de Chelsea tente de cacher deux superyachts, qui risquent la saisie (photos)

Roman Abramovitch veut éviter de perdre ses deux superbes yachts. L'homme d'affaire russe, propriétaire de Chelsea, est visé par une série de sanctions financières importantes, qui le prive d'une grande partie de ses ressources. S'il essaye de vendre Chelsea, qui n'a plus accès à son compte en banque, le Russe est aussi en train de tenter de sauver ses deux yachts, parmi les plus importants de la planète.

Des données de navigation confirment que ses deux navires ont pris la direction du sud. Deux destinations possibles sont évoquées, à savoir la Turquie et Israël, où Abramovitch espère pouvoir trouver refuge sans risquer la saisie des bateaux. Le premier yacht, My Solaris, est disponible depuis un an. Il mesure 140m de long et dispose de 8 étages. 36 personnes peuvent y vivre et profiter d'une piscine, d'un spa ou d'un héliport. L'autre bateau, Eclipse, est lui encore plus impressionnant. Il atteint les 162,5 m de long et dispose de deux piscines, de 3 places réservées aux hélicoptères, d'un système de défense anti-missile et d'un sous-marin de tourisme.

Ensemble, les deux bateaux vaudraient plus de 800 millions de dollars. Ils pourraient être saisis s'ils restent à quai ou naviguent dans les eaux européennes.