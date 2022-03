Les Belges à l'étranger - Tielemans et Leicester accèdent aux quarts de finale de Conference League

(Belga) Jeudi à 18h45 se disputait la première salve des matchs retours des huitièmes de finale de Conference League. Parmi ceux-ci, Leicester a été battu à Rennes 2-1, mais les Foxes s'en vont néanmoins en quarts de finale après leur victoire 2-0 au match aller.

Rennes a mis la pression en début de rencontre sur Leicester, ouvrant le score par l'intermédiaire de Bourigeaud (1-0, 8e). A la reprise, Fofana a néanmoins rassuré les visiteurs sur un corner repris de la tête au fond des filets adverses (1-1, 51e). Le but de Flavien Tait à un quart d'heure du terme (2-1, 76e-) a donné lieu à une fin de rencontre tendue mais Rennes n'a finalement pas trouvé le but nécessaire pour forcer les prolongations. Youri Tielemans était titulaire et a disputé toute la rencontre pour Leicester, tandis que Timothy Castagne manquait à l'appel à cause d'une blessure à la cuisse. Côté rennais, Jérémy Doku ne figurait pas non plus sur la feuille de match, blessé au mollet. Le PSV a quant à lui remporté une très large victoire, 0-4, sur le terrain du FC Copenhague. Les Néerlandais ont ainsi réservé leur place en quarts de finale de Conference League après le spectaculaire match nul de l'aller, 4-4. Zahavi (10e) puis Gotze (38e) ont mis le PSV sur orbite en première période. Zahavi a ensuite doublé son compte personnel (79e), avant que Madueke ne mette la cerise sur le gâteau dans les arrêts de jeu (90e+1). Yorbe Vertessen a fait une très courte apparition, montant au jeu à la 90e minute à la place de Mario Götze. Marseille, tombeur de Bâle, accompagne Leicester et le PSV en quarts de finale. Les dernières rencontres auront lieu à 21h. (Belga)