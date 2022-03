Les Belges à l'étranger - La Roma rejoint Vitesse dans les arrêts de jeu et s'en va en quarts de finale

(Belga) Jeudi soir, l'AS Rome et Vitesse se sont quittés sur un score nul, 1-1, après le match retour de leur huitième de finale de Conference League. Vainqueurs au match aller 0-1, les Romains accèdent ainsi au prochain tour de la compétition.

Vitesse est passé tout près de créer la surprise au Stadio Olimpico de Rome. En effet, les Néerlandais ont pris l'avantage peu après l'heure de jeu, grâce à un but de Vittek (62e). Cependant, alors que la rencontre semblait se diriger vers des prolongations, Abraham a libéré la Louve en égalisant dans les arrêts de jeu (90e+1). Loïs Openda était titulaire sur le front de l'attaque de Vitesse, et il a disputé toute la rencontre. La Roma retrouvera le PAOK, tombeur de la Gantoise, ainsi que l'AZ, le PSV, l'OM, Leicester, Feyenoord et le Slavia Prague en quarts de finale de Conference League. (Belga)