Conference League - Laurent Depoitre déplore le manque d'efficacité de son équipe

(Belga) Il n'y a plus de clubs belges en Coupe d'Europe. Dernier représentant belge sur la scène continentale, La Gantoise a été éliminée par le PAOK Salonique jeudi en 8e de finale de la Conference League. Battus 1-0 en Grèce à l'aller, les Buffalos se sont inclinés 1-2 au match retour jeudi.

"La déception et la frustration sont grandes", a réagi l'attaquant Laurent Depoitre, qui avait pourtant égalisé cinq minutes avant la pause. Les Buffalo's ont dominé une bonne partie de la rencontre mais ont fait montre d'un manque de sang froid devant le but. "Si nous avions été éliminés par une équipe meilleure, cela aurait pu aller", a ajouté Laurent Depoitre. "Mais nous avons montré que nous étions bien meilleurs que le PAOK, certainement en première mi-temps. Nous méritions beaucoup plus mais c'est aussi de notre faute. Nous aurions dû concrétiser nos occasions." La Gantoise enchaînera dimanche avec un duel important contre Anderlecht dans le cadre de la lutte pour le top 4. A domicile, les Gantois tenteront d'enchaîner une septième victoire consécutive en championnat. "Nous avons la possibilité d'évacuer rapidement cette déception et de nous concentrer sur le match de dimanche", a encore souligné Laurent Depoitre. "Un objectif a disparu, mais il en reste deux (les Champions' play-offs et la finale de la coupe de Belgiquee, NDLR). Nous serons prêts sur le plan mental, sur le plan physique, par contre, il y aurait peut-être un peu de fatigue." (Belga)