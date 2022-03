Challenger de Phoenix - David Goffin se qualifie en trois sets pour les quarts du tournoi de Phoenix

(Belga) Redescendu sur le circuit Challenger dans l'espoir de se relancer après un début de saison compliqué, David Goffin s'est hissé jeudi en quart de finale du Challenger de Phoenix, un tournoi sur surface dure doté de 159.360 dollars, jeudi aux États-Unis.

Le Liégeois, 71e mondial, s'est défait en trois sets, 7-6 (7-2), 3-6, 6-4, de l'Américain Christopher Eubanks (ATP 157), tombeur au tour précédent du Français Gilles Simon (ATP 139). Il lui aura fallu deux balles de matches et 2 heures et 10 minutes pour venir à bout de son adversaire de 25 ans, affichant un double mètre sous la toise. Le Belge affrontera le Britannique Liam Broady (ATP 124) en quart de finale. La rencontre est programmée samedi, à 12h30 heure locale. David Goffin n'a réussi à gagner que cinq matches sur le circuit ATP depuis le début de l'année 2022 et a subi vendredi dernier sa sixième défaite au premier tour en s'inclinant contre l'Australien Jordan Thompson (ATP 78) au tournoi ATP Masters 1000 sur dur d'Indian Wells. En manque de matches, et de victoires, le N.1 belge avait dès lors choisi de profiter des 10 jours de battement dont il dispose avant le tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Miami pour participer à l'Arizona Tennis Classic, un tournoi du circuit Challenger, le deuxième niveau du tennis masculin, qu'il avait disputé une première fois en 2019. (Belga)