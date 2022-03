Dani Alves en est sûr: "Messi ne prend pas de plaisir à Paris"

Messi, pas heureux à Paris ?

C'est en tout cas l'avis de son ancien coéquipier Daniel Alves. Interrogé par ESPN, le latéral de Barça, 38 ans, estime que Lionel Messi ne prend pas de plaisir dans la capitale française.

"Pour moi, non, il ne prend pas de plaisir. Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c'est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé là-bas. Leo vivait dans le meilleur endroit au monde pour pratiquer ce qu'il aime" a-t-il expliqué.

Comme il le répète souvent, Alves aimerait bien retrouver son ami sous les couleurs bleus et rouges. "J'espère qu'il pourra revenir. Qu'il vienne avec moi ici, pour profiter encore un peu de tout ça. Tous ceux qui partent d'ici (NDLR : Barcelone), le regrettent."

Sous contrat encore une année avec le club parisien, de nombreuses rumeurs expliquaient que l'Argentin voulait honorer ce contrat et prouver au PSG qu'il pouvait être utile dans la quête à la Ligue des Champions.