GP de Bahreïn de F1: Verstappen devance Ferrari en essais libres 2

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, 1re manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Sakhir (5,412 km).

En 1 min 31 sec 936/1000, le champion en titre a devancé les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz Jr de 87 et 584/1000, lors de la seule séance représentative des qualifications et de la course, à la tombée de la nuit.

Le Britannique George Russell, nouveau chez Mercedes, et l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) ferment le Top 5 à 593 et 941/1000 respectivement.

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est classé 9e à 1 sec 208/1000 de son rival pour le titre l'an dernier.

Chez Aston Martin, l'Allemand Nico Hülkenberg remplace au pied levé son compatriote Sebastian Vettel, positif au Covid-19.

L'Australien Daniel Ricciardo fait lui son retour chez McLaren après avoir manqué les seconds essais de pré-saison pour la même raison la semaine passée, déjà à Bahreïn.

Les essais libres 3 sont programmés de jour, à 15h00 locales (13h00 françaises) samedi, avant les qualifications à 18h00 (16h00), comme la course dimanche.

. 2e séance d'essais libres:

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:31.936 (20 tours)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.023 (20)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:32.520 (22)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.529 (25)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:32.877 (24)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:32.951 (30)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:32.958 (20)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:33.085 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.144 (23)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:33.183 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.280 (27)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:33.360 (25)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.621 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.789 (26)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.953 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:33.958 (25)

Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:34.061 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.166 (12)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:34.486 (28)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:34.735 (22)

./bds/pel/clv