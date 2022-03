F1: Lewis Hamilton reçoit 50.000€ d'amende

Lewis Hamilton a écopé d'une amende de 50.000 euros prononcée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Pourquoi? Pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En effet, le Britannique ne s'était pas présenté au traditionnel gala organisé à l'issue du championnat du monde de Formule 1, visiblement déçu par le dénouement.

Le pilote Mercedes a en effet perdu son titre mondial aux dépens de Max Verstappen (Red Bull), vainqueur in extremis de la dernière course de la saison - et donc de sa première couronne - après un dénouement contesté.

Hamilton et la FIA ont convenu que cette somme de 50.000 euros sera consacrée à une bonne cause.