Championnats du monde d'athlétisme en salleVidts - Noor Vidts en or sur le pentathlon avec un nouveau record de Belgique

(Belga) Noor Vidts a décroché l'or du pentathlon aux championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade, vendredi soir. La vice-championne d'Europe en titre de la discipline a bouclé ses cinq "travaux" en courant le 800 m en 2:08.81, son nouveau record personnel. Elle a ainsi ajouté 982 points. Son total final se monte à 4.929 points, un nouveau record de Belgique et meilleure performance de l'année.

Vidts a successivement enlevé le 60 mètres en 8.15, remportant 1095 points, puis terminé 2e à la hauteur en 1m83 (1016 pts) et 1re du poids avec un lancer à 14m03 (796 pts). En fin de journée, elle a continué à se montrer très régulière en prenant successivement la 2e place de la longueur en 6m60 (1040 pts) et la 1re du 800 mètres en 2:08.81 (982 pts). Avec ses 4.929 points, Vidts a battu le record de Belgique signé par Nafi Thiam lors de son titre de championne d'Europe le 5 mars 2021 à Torun (4.904 pts). C'est la meilleure performance de l'année mais aussi la 6e performance mondiale de tous les temps, à 84 points de l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska, détentrice du record du monde en 5.013 points depuis mars 2012. C'est la 8e médaille belge lors des Mondiaux en salle, la 2e en or après Tia Hellebaut, déjà sacrée à l'heptathlon à Valence en 2008. (Belga)