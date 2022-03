Championnats du monde d'athlétisme en salle - Le Grec Tentoglou s'envole à 8m55 et remporte l'or à la longueur

(Belga) Miltiadis Tentoglou a ajouté une ligne à un palmarès déjà bien fourni en remportant la médaille d'or à la longueur aux championnats du monde d'athlétisme en salle, vendredi soir à Belgrade.

Le Grec, déjà champion olympique et d'Europe, en plein air (2018) et en salle (2019, 2021), a décroché son premier titre mondial. Après un premier essai manqué, il s'est envolé à 8m55, la meilleure performance de l'année, pour assommer le concours après deux sauts. Le Suédois Thobias Montler, 5e avant le dernier saut, a bousculé la hiérarchie en sautant à 8m38 lors de son 6e et dernier essai, synonyme d'un nouveau record de Suède mais surtout d'une médaille d'argent. Vice-champion d'Europe en salle, il avait terminé 7e à Tokyo. L'Américain Marquis Dendy, champion du monde en salle à Portland en 2016, a pris le bronze avec un saut mesuré à 8m27. (Belga)