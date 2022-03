ATP Indian Wells - Treizième succès de rang pour Andrey Rublev, qui écarte Dimitrov et file en demies

(Belga) Andrey Rublev a composté son ticket pour les demi-finales du tournoi de tennis Masters 1000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.584.055 dollars. Vendredi en Californie, le Russe de 24 ans, 7e mondial, s'est imposé 7-5, 6-2 contre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 35), 30 ans.

Dimitrov, demi-finaliste en 2021, a donné du fil à retordre à Rublev dans une première manche décousue mais le droitier de Haskovo, trop irrégulier, l'a finalement concédée (7-5). Le Moscovite a ensuite déroulé dans la seconde, prenant à deux reprises la mise en jeu de Dimitrov avant de conclure après 1h30 de jeu. C'est la 13e victoire de rang pour Rublev, qui reste sur des titres à Marseille et Dubaï en février. Rublev, qui n'avait jamais fait mieux qu'un troisième tour dans le désert californien, rejoint dans le dernier carré les Espagnols Rafael Nadal (ATP 4) et Carlos Alcaraz (ATP 19), qui croiseront le fer samedi pour une place en finale. Le dernier demi-finaliste de ce tournoi souvent considéré comme le cinquième Grand Chelem sera le Serbe Miomir Kecmanovic, 61e mondial et issu des qualifications, ou l'Américain Taylor Fritz (ATP 20), qui s'affrontent dans la foulée. (Belga)