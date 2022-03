BNXT League - Malines et le Brussels s'imposent aux Pays-Bas

(Belga) Malines s'est imposé sur le parquet de Zwolle, aux Pays-Bas, vendredi soir (56-70) pour le compte de la 2e journée en Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. En Elite Silver, le Brussels l'a emporté en déplacement à Leeuwarden (75-85).

C'est en deuxième mi-temps que les Malinois ont fait la différence. Pendant les vingt premières minutes, les deux équipes ont fait jeu égal (14-18) pour rejoindre les vestiaires avec une petite unité d'avance en faveur des Kangoeroes (32-33). Après la pause, les visiteurs trouvaient de la réussite au périmètre, à l'image de Domien Loubry (17 points dont 3x3), pour prendre leur distance à l'entame du dernier acte (45-58). Sur le velours, les visiteurs géraient les dix dernières minutes pour s'imposer sans trembler (56-70). Le classement de l'Elite Gold est toujours dominé par Ostende qui affiche 20 points. Suivent Leiden (20), Den Bosch (20), Malines (20), Mons (19), Groningue (18), Anvers (18), Zwolle (17), Louvain (16) et Feyenoord (15). En Elite Silver, le Brussels s'est imposé sur le parquet de Leeuwarden. Les Bruxellois ont dominé la rencontre pendant 30 minutes (8-18, 23-38 et 55-75) avant de voir les Néerlandais revenir à six unités (75-81) pour finalement s'incliner 75-85. Les Bruxellois Ivan Karacic termine la rencontre avec 17 points et 6 rebonds. Au classement de l'Elite Silver, on retrouve le Spirou de Charleroi, en tête, avec 18 points. Suivent Leeuwarden (17), Limburg United (15), Yoast United (15), Weert (15), Alost (14), Liège (14), le Brussels (14), Den Helder (14), Amsterdam (13) et La Haye (11). (Belga)