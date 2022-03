Les Belges à l'étranger - Leeds renverse Leander Dendoncker et Wolverhampton dans les arrêts de jeu

(Belga) Wolverhampton, avec Leander Dendoncker toute la rencontre, s'est incliné 2-3 sur sa pelouse devant Leeds dans leur rencontre comptant pour la 30e journée de Premier League. Devant avec deux buts d'avance, les Wolves ont été renversés dans la dernière demi-heure. Avec ce résultat, Dendoncker et les Wolves restent coincés à la huitième place avec 46 unités.

Tout commençait bien dans ce match pour l'ancien Anderlechtois et les siens, puisqu'ils comptaient deux longueurs d'avance à la mi-temps grâce à Jonny (26e) et Trincao (45e+11). Au retour des vestiaires, Raul Jimenez écopait d'une seconde carte jaune et quittait la pelouse prématurément (53e). À dix contre onze, Wolverhampton craquait par deux fois en l'espace de trois minutes. Jack Harrison (63e, 1-2) et Rodrigo (66e, 2-2) remettaient les deux équipes à égalité avant que Luke Ayling ne renverse complètement la situation dans les arrêts de jeu (90+1, 2-3). (Belga)