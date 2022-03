Un supporter du Standard violemment agressé par des hooligans lors d'un match de football féminin

Le Standard Femina, l'équipe féminine des Rouches, a annoncé une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Alors que le club se déplaçait à Genk hier soir, un supporter liégeois a subi une agression d'une rare violence avant la rencontre.

Des hooligans l'ont passé à tabac et gravement blessé. Pris en charge et amené à l'hôpital, l'homme souffre de multiples fractures. "Les joueuses, le staff et la direction tiennent à marquer leur soutien à notre supporter, sauvagement agressé par des hooligans en début de rencontre hier à Genk. Nous condamnons formellement toutes les violences", a écrit le Standard Femina en réaction à cet incident.