F1: Un duel Max Verstappen-Charles Leclerc se précise juste avant les qualifications

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, 1re manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Sakhir (5,412 km).



En 1 min 32 sec 544/1000, le champion en titre a devancé de 96/1000 le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui s'annonce comme son principal rival dans la quête de la pole position à 18h00 locales (16h00 françaises).



La seconde Red Bull du Mexicain Sergio Pérez s'est classée 3e à 247/1000, devant la recrue britannique de Mercedes George Russell (à 391/1000), la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz Jr (à 509/1000) et la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton (à 577/1000).



Le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) n'a pas roulé, victime d'une panne. Chez Aston Martin, l'Allemand Nico Hülkenberg remplace au pied levé son compatriote Sebastian Vettel, positif au Covid-19. L'Australien Daniel Ricciardo fait lui son retour chez McLaren après avoir manqué les seconds essais de pré-saison pour la même raison la semaine passée, déjà à Bahreïn.



Disputée en milieu d'après-midi, comme les essais libres 1, cette séance n'est pas représentative des qualifications et de la course, programmées à la tombée de la nuit.