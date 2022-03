 Grégory, le supporter du Standard agressé par 7 hooligans à Genk, raconte son calvaire (photos)

Grégory, fidèle supporter du Standard, vit à Bruxelles. Âgé de 27 ans, ce militaire a pris l'habitude de suivre les Rouches dans les différents stades du pays. Membre du club de supporters The Red Fanatics, il était de la partie, hier soir, lors du duel entre l'équipe féminine de Genk et le Standard Femina. Une soirée en apparence tranquille. "On avait démarré de Bruxelles pour rejoindre trois amis, on voulait aller voir le match à Genk et regarder le Standard en toute sympathie", nous explique-t-il, après nous avoir contacté via le bouton orange Alertez-nous.

Le groupe s'était organisé pour prévoir un petit happening de supporters. "Comme on voulait mettre une petite ambiance, on avait pris quelques fumigènes qui étaient autorisés par la sécurité du stade à Genk. Ils nous avaient dit que, si on voulait le faire, on pouvait en craquer un ou deux juste derrière le grillage du stade pour ne pas endommager le terrain synthétique. C'est ce que nous avons fait", témoigne-t-il.

Le groupe est donc sorti de l'enceinte pour quelques minutes, avec un tout nouveau drapeau de grande taille. Ils ont brandi le blason et craqué quelques fumigènes, comme ils le souhaitaient au départ. C'est là que les choses ont mal tourné. "Quand les fumigènes se sont arrêtés, j'ai demandé à enlever le drapeau et à la replier pour que cela ne gêne personne. 7 personnes nous ont croisé et sont passées par derrière pour nous attaquer. J'ai eu le réflexe de me retourner et là, tout est allé très vite".

De nombreux coups ont alors été donnés, blessant le supporter liégeois, porté par une conviction personnelle. "Soit je ramassais les coups, soit j'abandonnais le drapeau. Abandonner un drapeau, c'est quelque chose que l'on ne fait pas. J'ai tout fait pour préserver cette banderole", raconte Grégory. La scène n'a duré que quelques secondes, mais les conséquences sont immédiates. Il souffre de multiples fractures aux mains, d'une commotion cérébrale et d'un traumatisme crânien. Ses amis, eux, n'ont rien.

Grégory a été pris en charge par la police et les services de secours. Il a quitté l'hôpital dans la journée et regagnera déjà le stade dimanche à Courtrai. "J'ai reçu du soutien du Standard, de son effectif. On peut aussi remercier un fan de Genk qui a ramené mon ami jusqu'à l'hôpital, avant qu'on ne trouve une solution pour revenir à Bruxelles", a-t-il détaillé. Une plainte a immédiatement été déposée.