DP World Tour - Shaun Norris reste solide leader du Steyn City Championship

(Belga) Après un troisième tour bouclé samedi en 67 coups, Shaun Norris reste en tête du Steyn City Championship, épreuve du DP World Tour de golf dotée de 1,5 million de dollars, disputée à Johannesburg en Afrique du Sud.

Devant son public, le golfeur de 39 ans a rendu samedi une carte de 67 coups, cinq sous le par, composée de six birdies et un bogey. A la recherche d'une première victoire sur le circuit européen, Norris n'a plus que 18 trous à disputer pour remporter le titre. Il compte quatre coups d'avance sur son compatriote Dean Burmester. L'Allemand Matthias Schmid complète le podium à cinq longueurs de Norris. (Belga)