Milan-Sanremo - Wout van Aert: "Je n'ai aucun regret mais je suis déçu"

(Belga) Pointé, avec Tadej Pogacar, comme l'un des grands favoris de Milan-Sanremo, Wout van Aert s'est classé 8e du premier Monument de la saison, remporté samedi par le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious).

"Je n'ai aucun regret mais je suis déçu", a déclaré le champion de Belgique. "Pogacar est passé tôt à l'attaque dans le Poggio et j'y ai laissé des forces. En pareil cas, on ferait peut-être mieux de se rasseoir comme a fait Mohoric. Mais c'est difficile à savoir, cela aurait pu être la bonne attaque. Je n'ai pas été surpris par l'attaque de Mohoric. S'il était encore là après le Poggio, j'étais sûr qu'il essaiyerait quelque chose dans la descente." Wout van Aer a expliqué n'avoir pas trouvé le concours espéré ensuite: "Il n'y avait pas beaucoup de collaboration. J'ai couru pour gagner, comme toujours. Mathieu van der Poel aussi mais les autres ont vite pensé au podium. C'est leur droit mais je préfère me battre." (Belga)