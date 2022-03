Les Belges à l'étranger - Lukaku marque et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre

(Belga) Chelsea s'est imposé sans trembler 0-2 samedi sur la pelouse de Middlesbrough, pensionnaire de Championship (D2 anglaise), en quarts de finale de la Coupe d'Angleterre. Titulaire, Romelu Lukaku a inscrit le premier but des Blues.

Thomas Tuchel décidait de titulariser le Diable Rouge pour la première fois depuis le 2 mars. L'ancien attaquant d'Anderlecht lui donnait raison en trouvant l'ouverture au quart d'heure sur une passe de Mason Mount (15e, 0-1). L'Anglais remettait le couvert et offrait le deuxième but des Blues à Hakim Ziyech juste après la demi-heure (31e, 0-2). Romelu Lukaku a été remplacé à la 84e minute de jeu. Les trois autres quarts de finale auront lieu dimanche: Crystal Palace accueillera Everton, Southampton recevra Manchester City et Liverpool se déplacera du côté de Nottingham Forest. Leicester City est le tenant du titre. Un peu plus tôt dans la journée, Arsenal, avec Sambi Lokonga sur le banc toute la rencontre, est allé s'imposer 0-1 du côté d'Aston Villa lors de la seule rencontre de la 30e journée de Premier League programmée samedi. Ce succès permet aux Gunners de conforter leur quatrième place avec 54 unités, à cinq longueurs de Chelsea, troisième, et à seize du leader Manchester City. (Belga)