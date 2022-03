Une énorme bagarre éclate dans le public: 18 blessés à un combat de kickboxing (vidéos)

Les spectateurs du gala de kickboxing Glory 80 en sont venus aux mains, samedi soir, à la Trixxo Arena de Hasselt. Quatorze spectateurs et quatre policiers ont été blessés. Des membres de la Croix-Rouge ont soigné les personnes blessées sur place.

La situation a dégénéré lors du match entre le Néerlandais Badr Hari et le Polonais Arkadiusz Arek Wrzosek. En concertation avec la police, l'organisation a décidé d'arrêter le combat après le deuxième round. Par la suite, tout l'événement a été arrêté, alors qu'il restait un combat au programme.

Les supporters d'Hari et ceux de Wrzosek cherchaient la confrontation et des bagarres ont éclaté. Des chaises et d'autres projectiles ont volé. Les spectateurs qui n'étaient pas impliqués se sont mis à l'abri ou ont quitté la salle.

La police est arrivée en masse sur les lieux, car la situation ne s'est pas normalisée rapidement. Avec les agents de sécurité, ils ont finalement réussi à calmer la situation.

Aucune des personnes blessées n'a dû être transportée à l'hôpital. Il n'y a pas eu d'arrestation, a confirmé la zone de police de Limburg Regio Hoofdstad.