Barry Baltus forfait en Indonésie après une blessure

(Belga) Le Warétois Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) n'a pas pu participer à la deuxième manche du Moto2 ce dimanche en Indonésie.

Barry Baltus a chuté ce samedi lors des qualifications et a été relevé avec une fracture distale du radius droit qui l'a contraint à déclarer forfait pour la course de dimanche. La course a été remportée par le Thaïlandais Somkiat Chantra (Kalex Honda Team Asia), sa toute première victoire en carrière. Il a devancé l'Italien Celestino Vietti et l'Espagnol Aron Canet. Au général, Vietti (45 points) devance Canet (36 points). (Belga)