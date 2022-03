Michael Obasuyi espère aller plus vite en demi-finales du 60 m haies

(Belga) Michael Obasuyi s'est hissé en demi-finales dimanche lors de la dernière journée des Mondiaux d'athlétisme en salle de Belgrade. L'Ostenais a effacé les cinq obstacles du 60 m haies en 7.66 secondes et pris la 2e place de la 6e et dernière série derrière le Français Wilhem Belocian (7.55). Obasuyi a réalisé le 14e chrono du matin.

Le top 3 des six courses, plus les six meilleurs chronos seront de retour dans la Stark Arena sur le coup de 17h05 à l'occasion des demi-finales. La finale se courra à 19h25. "Réaliser 7.66 dans ces conditions, le matin c'est prometteur pour cet après-midi", a estimé le vice-champion d'Europe Espoirs (U23) du 110 m haies qui a signé un bon temps de réaction au départ (0.122). "J'espère aller un peu plus vite tout à l'heure. Renter en finale ? Ce sera très difficile, mais pourquoi pas. Je n'ai rien à perdre." Son record personnel et meilleure performance de l'année est de 7.63, réussi le 4 février à Berlin. Le record de Belgique de Jonathan Nsenga est situé à 7.55 depuis le 1er mars 1998 et l'Euro de Valence. (Belga)