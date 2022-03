La FIA le reconnait: Max Verstappen n'aurait pas dû être champion du monde

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a publié le rapport de son enquête concernant le déroulement du Grand Prix d'Abou Dhabi de la saison dernière.

La FIA a publié ce samedi les (très attendues) conclusions du rapport d'enquête sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. La course, qui avait été dominée par Lewis Hamilton, avait vu une voiture de sécurité intervenir dans ses derniers tours. Le directeur de course, Michael Masi, avait alors décidé d'accélérer la procédure, en enfreignant certaines règles, pour assurer un dernier tour lancé et un duel entre Hamilton et Max Verstappen. Ce dernier ayant toutefois chaussé de nouvelles gommes plus performantes en profitant du Safety Car, il n'avait fait qu'une bouchée du Britannique et remporté la victoire et le titre.

La polémique qui avait rapidement éclaté ensuite avait incité le président de la FIA sortant, Jean Todt, à mettre en place une enquête de la part de l'instance pour faire la lumière sur ces événements et tenter d'apaiser les fans et observateurs.

Ce samedi, les conclusions de ce travail mené sous la direction de Mohammed Ben Sulayem, le successeur de Todt, pour "identifier toutes les leçons qui peuvent être tirées des événements qui ont eu lieu et examiner la meilleure façon d'apporter de la clarté concernant les règles et règlements de la Formule 1 afin de préserver la nature compétitive du sport tout en assurant la sécurité des pilotes et des officiels" ont été rendues. Elles ont été approuvées unanimement.

On peut y lire que la FIA reconnait que le règlement n'a pas été respecté et que cela est dû à "une erreur humaine" bien que le directeur de course de l'époque, Michael Masi, "a agi de bonne foi et au meilleur de son jugement compte tenu des circonstances difficiles". Cependant, bien que cette "erreur" est reconnue, la FIA a souligné que Max Verstappen ne perdra pas son titre et les résultats sont "validés, définitifs et ne peuvent plus être modifiés".

Voici les différents points évoqués concernant Abu Dhabi, relayés par le site spécialisé motorsport.com :

"La procédure de voiture de sécurité était au cœur des discussions lors de l'analyse détaillée et de l'exercice de clarification, découlant de l'application de cette procédure au GP d'Abu Dhabi 2021, conformément aux Articles 48.12 et 48.13 du Règlement Sportif de la Formule 1.

Le directeur de course a rappelé la voiture de sécurité dans la voie des stands sans qu'elle n'ait effectué de tour supplémentaire comme le requiert le Règlement Sportif de la Formule 1 (Article 48.12).

(Article 48.12). Il est apparent, selon l'analyse, qu'il pourrait y avoir différentes interprétations de l'Article 48.12 et de l'Article 48.13 du Règlement Sportif de la Formule 1, et que cela a probablement contribué à la procédure qui a été appliquée.

Il a également été considéré que les décisions concernant la voiture de sécurité à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 ont probablement pris en compte des discussions précédentes établissant clairement que les acteurs de la Formule 1 (la FIA, la Formule 1, les écuries et les pilotes) préféraient finir les courses sous drapeau vert plutôt que derrière une voiture de sécurité, lorsqu'il était possible de le faire en sécurité.

En combinaison avec l'objectif de terminer [une course] sous drapeau vert appliqué tout au long de la saison 2021, le rapport estime que le directeur de course a agi de bonne foi et au meilleur de son jugement compte tenu des circonstances difficiles , reconnaissant notamment les contraintes de temps importantes dans les prises de décisions et l'immense pression exercée par les équipes.

, reconnaissant notamment les contraintes de temps importantes dans les prises de décisions et l'immense pression exercée par les équipes. Les résultats du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA sont valides, définitifs et ne peuvent plus être modifiés . Conformément aux règles, Mercedes a déposé une réclamation auprès des commissaires après la course, cherchant à modifier le classement. Les commissaires ont rejeté la réclamation et Mercedes a ensuite eu la possibilité de faire appel de cette décision auprès de la Cour d'appel internationale de la FIA, mais ne l'a pas fait. Il n'y a pas d'autres mécanismes disponibles dans les règles pour modifier le classement de la course.

Le processus d'identification des voitures retardataires était jusqu'à présent manuel, et une erreur humaine a conduit au fait que toutes les voitures n'ont pas été autorisées à revenir dans le tour. Étant donné que les interventions manuelles comportent généralement un risque d'erreur humaine plus élevé, un logiciel a été développé et automatisera désormais la communication de la liste des voitures qui doivent revenir dans le tour. En outre, le Règlement Sportif 2022 de la Formule 1 a été récemment mis à jour pour préciser que 'toutes les [voitures]', et non 'toute voiture', doivent être autorisées à revenir dans le tour."

Le rapport FIA, sans se montrer accablant et en tentant d'apporter des circonstances atténuantes, reconnaît donc clairement que des erreurs dans l'application de la procédure présente dans la réglementation ont été commises par la direction de course le 12 décembre dernier. Toutefois, si cela peut potentiellement laisser entendre que les résultats sont entachés sur le plan sportif, elle insiste sur le point que la modification des classements n'est désormais plus possible, entérinant donc le titre de Max Verstappen.

La situation polémique de la saison passée est donc totalement clôturée, tout le monde va pouvoir se concentrer à 100% sur la première course de la saison 2022 qui a lieu ce dimanche.