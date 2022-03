Les Belgian Cheetahs en finale du relais 4x400m avec un record de Belgique

(Belga) Les Belgian Cheetahs se sont qualifiées pour la finale du relais 4x400 féminin des Championnats du monde d'athlétisme en salle, avec un record de Belgique.

Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus ont terminé troisièmes de la première série en 3:30.58, nouveau record de Belgique. Le quatuor efface des tablettes la marque de 3:32.46 réalisée durant l'Euro de Glasgow en 2019 par Claes, Laus, Cynthia Bolingo et Margo Van Puyvelde. Les Etats-Unis ont remporté cette série en 3:28.82 devant les Pays-Bas (3:29.36). Laus a dépassé dans les derniers mètres la Britannique Jessie Knight (3:30.69) pour offrir la troisième place à la Belgique. L'Espagne a fini 5e en 3:34.92. Les deux premiers de chacune des deux séries et les deux chronos restants les plus rapides avancent en finale (19h55). Dans l'autre série, remportée par la Pologne (3:30.51) devant la Jamaïque (3:30.91), les autres relais n'ont pas été plus rapides que les Belges, l'Irlande se classant troisième en 3:30.97 devant le Canada (3:31.45) et la Slovénie (3:37.08). Ce qui envoie les Cheetahs en finale. (Belga)