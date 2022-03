Deux joueurs de Milan victimes d'insultes racistes à Cagliari

(Belga) Alors que la 30e journée de Serie A était placée sous le signe de la lutte contre le racisme et que tous les joueurs arboraient notamment sur une manche de leur maillot un message anti-raciste, Mike Maignan et Fikayo Tomori, le gardien français et le défenseur anglais de l'AC Milan, ont été victimes d'insultes racistes samedi à Cagliari (0-1). La fédération italienne (FIGC) a annoncé dimanche qu'une enquête allait être ouverte pour faire le point sur ces incidents.

Au coup de sifflet final, une mêlée s'est formée impliquant, entre autres, Zlatan Ibrahimovic et Joao Pedro. Il s'est avéré que toute cette histoire avait pour origine des insultes racistes adressées à Maignan et Tomori. Auparavant, le gardien milanais, qui avait les supporters de Cagliari derrière lui, avait également reçu un jet d'objets lors de la finale confuse. Lui et Tomori ont réagi en se tournant vers les fans adverses et en portant leurs mains à leurs oreilles. "A chaud, Mike m'a dit que ce n'était pas possible d'entendre certaines insultes venant de derrière son but, personne ne mérite ce type d'insultes", a confirmé Stefano Pioli, le coach milanista. "C'est la première fois qu'il réagit ainsi, donc quelque chose de grave s'est passé. Certaines choses ne doivent plus avoir lieu. Fikayo m'a dit la même chose." (Belga)