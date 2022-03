Mauvaise nouvelle pour Philippe Gilbert: malade, il doit renoncer au Tour de Catalogne

Philippe Gilbert ne prendra pas le départ du Tour de Catalogne (WorldTour) lundi, le coureur de Lotto Soudal, qui participe à la dernière saison de sa carrière, souffre d'une bronchite, a confirmé dimanche son équipe.

Gilbert, 36 ans, était déjà un peu malade avant le départ de Milan-Sanremo samedi :"Je savais que ce serait difficile mais je voulais vraiment débuter mon dernier Milan-Sanremo", a expliqué l'ancien champion du monde. "Je suis très content d'avoir été jusqu'au bout mais la bronchite a rendu la course très difficile. Pendant la nuit, ça a empiré et maintenant je ne suis vraiment plus capable de prendre part à une course par étapes aussi difficile que le Tour de Catalogne. Avec l'équipe, nous avons décidé qu'il serait mieux pour moi de me concentrer sur ma récupération et sur les autres objectifs que je me suis imposés pour ce printemps."

C'est Harm Vanhoucke qui sera leader de Lotto Soudal lors de ce 101e Tour de Catalogne. Thomas De Gendt tentera d'aller chercher une victoire d'étape, lui qui a déjà remporté cinq étapes en Catalogne. L'équipe sera également composée de Sylvain Moniquet, Viktor Verschaeve, l'Italien Filippo Conca et le Britannique Matthew Holmes.