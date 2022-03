Michael Somers, 13e de la finale du 3000 m : "je suis à ma place"

(Belga) Michael Somers est réaliste. En abordant la finale du 3000 m des championnats du monde en salle de Belgrade, il était conscient qu'il ne pourrait pas y jouer un rôle en vue. Il s'y est classé 13e, sur quatorze, en 7:51.65, à plus de dix secondes du duo de tête les Ethiopiens Selemon Barega (7:41.38), vice-champion du monde en salle en 2018 et champion olympique du 10.000 à Tokyo, et Lamecha Girma (7:41.63), deuxième performeur de l'année.

"Je suis à ma place. Finir 13e parmi ce groupe de coureurs correspond à mes capacités. J'étais entré en finale avec le dernier temps repêché. Je finis 13e, mais je suis satisfait de ne pas avoir terminé à deux cents mètres de la tête de course." Somers va maintenant se tourner vers de plus longues distances. "J'ai déjà 27 ans, la carrière est courte et mon avenir se situe davantage dans le fond. J'ai l'intention de me préparer progressivement vers le marathon. Dans un premier temps je vais me préparer sur 5000/10.000 m avec l'espoir de faire le minima pour l'Euro (Munich). Après l'été, je vais me préparer trois-quatre mois, en courant encore quelques cross mais sans réel objectif, et courir au printemps 2023 un marathon", a expliqué le champion de Belgique de cross et vainqueur de la dernière CrossCup. (Belga)