Les Diables Rouges se rassemblent lundi en vue des deux amicaux

Les Diables Rouges entameront lundi en fin d'après-midi, par un entraînement en petits groupes à huis clos, leur préparation en vue des deux matchs amicaux, en Irlande (26 mars à Dublin) et contre le Burkina Faso (29 mars à Anderlecht). Thomas Vermaelen effectuera ses débuts en tant qu'assistant de Roberto Martinez.

Le sélectionneur a dévoilé vendredi, dans le nouveau bâtiment de l'Union belge, une sélection de 27 joueurs. Comme annoncé, Martinez n'a pas appelé de joueurs comptant plus de 50 'caps'. Youri Tielemans (47 'caps') sera le Diable le plus expérimenté. Le joueur de Leicester portera le brassard de capitaine. Siebe Van der Heyden (Union Saint-Gilloise) est le seul nouveau venu. Le médian de Stuttgart Orel Mangala avait été appelé en mars de l'année passée, mais il avait déclaré forfait, blessé, et n'avait pu fêter de première apparition en équipe nationale.