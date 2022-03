Ostende s'impose au bout du suspense en déplacement à Feyenoord

(Belga) Ostende s'est imposé, en toute fin de match, dimanche après-midi en déplacement chez les Néerlandais de Feyenoord (69-72) pour le compte de la 2e journée en Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

La première mi-temps était légèrement à l'avantage des champions de Belgique qui s'appuyaient sur Levi Randolph (18 points) pour prendre les commandes de la rencontre (19-21 et 36-43 à la pause). Au retour des vestiaires, les Néerlandais recollaient au score grâce à Jeroen Van Der List (15 points et 13 rebonds) pour faire 54-57 à l'entame du dernier acte. Dans une fin de match à suspense, Phil Booth (14 points, 11 rebonds et 5 passes) offrait finalement la victoire aux Côtiers (69-72) qui conservent leur brevet d'invincibilité depuis le début de la saison. Grâce à ce succès, Ostende reste en tête de l'Elite Gold avec 22 points. Suivent Leiden (22), Den Bosch (20), Malines (20), Mons (19), Groningue (18), Anvers (18), Zwolle (17), Louvain (17) et Feyenoord (16). (Belga)