Per Sempre Alfredo - Victoire de Marc Hirschi, Rémy Mertz troisième

(Belga) Marc Hirschi a remporté la deuxième édition de la course Per sempre Alfredo (Ita/1.1). Le Suisse s'est imposé en solitaire après 172,7 kilomètres entre Florence et Sesto Fiorentino, dimanche en Italie. Le Néo-Zélandais Dion Smith (BikeExchange - Jayco) a réglé le groupe des poursuivants, devançant Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Hirschi, 23 ans, disputait sa première course de la saison après une opération de la hanche. C'est la 4e victoire de sa carrière, lui qui a déjà remporté une étape du Tour de France et la Flèche Wallonne en 2020. Le natif de Berne succède à l'Italien Matteo Moschetti au palmarès de cette course en hommage à l'ancien sélectionneur italien Alfredo Martini. Quant à Rémy Mertz, 26 ans et toujours à la recherche de sa première victoire chez les pros, il a signé dimanche son meilleur résultat de la saison. Un autre Belge s'est illustré avec le néo-pro Cian Uijtdebroeks (BORA hansgrohe), échappé dans le final mais repris à 10 km de la ligne. (Belga)